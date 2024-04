Forlì, lavoratori Crai: tavolo di crisi in Provincia, lunedì nuovo presidio

Lunedì 29 aprile alle ore 9 il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Crai di via Balzella si sposterà in piazzetta Morgagni, Forlì: dopo giorni di presidio davanti al supermercato Crai, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL sono stati convocati in provincia per il tavolo istituzionale su questa crisi aziendale. “Ricordiamo - recita una nota dei sindacati - che il passaggio da Crai a Mood Maison porterà a quasi il 50% di esuberi, stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici messi alla porta da un giorno all’altro dopo più di 30 anni di servizio. La maggior parte sono donne in una fascia di età che non rende immediata e facile l’occupazione. Occorre trovare una soluzione per il futuro di questi lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie. Chiediamo a tutta la popolazione forlivese e alle istituzioni locali di non lasciare sole queste persone e di sostenere la loro lotta partecipando al presidio di lunedì 29 aprile ore 9 in piazzetta Morgagni davanti alla provincia”.