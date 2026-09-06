Forlì, lascia un appartamento al Comune: «Vendetelo per aiutare cani e gatti»

Baldassarri ha voluto suddividere il proprio patrimonio tra realtà molto diverse tra loro: accanto alle grandi organizzazioni internazionali e nazionali come Unicef e Croce Rossa, e alla Fondazione Admo, impegnata nella promozione della donazione di midollo osseo, ha inserito anche persone a lui vicine. Nelle sue ultime volontà ha pensato anche agli animali, quelli meno fortunati che non hanno una famiglia che si occupi di loro. Al Comune di Forlì, infatti, è toccato un appartamento di 45 metri quadrati, al secondo piano di un condominio a Cesenatico. Il lascito porta con sé una condizione precisa, espressione della sensibilità verso gli animali più fragili: l’immobile dovrà essere venduto e l’intero ricavato dovrà essere devoluto al canile e gattile forlivese di Villanova, struttura che accoglie cani e gatti abbandonati sul territorio. Una volontà che testimonia, inequivocabilmente, l’amore che questo cittadino provava per i quattro zampe. L’amministrazione comunale ha accettato con beneficio di inventario la donazione, così come avviene per prassi in questi casi. «La donazione si consoliderà nel rispetto delle procedure notarili e rispetto a quanto previsto dal codice civile – ha spiegato l’assessore al benessere animale, Giuseppe Petetta –. Qualora la procedura vada a buon fine, l’appartamento sarà messo all’asta e i proventi saranno interamente destinati al canile e al gattile, rispettando pienamente le volontà del defunto. Condivideremo con il gestore della struttura comprensoriale e le associazioni la loro destinazione».