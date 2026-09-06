Forlì, lascia un appartamento al Comune: «Vendetelo per aiutare cani e gatti»

I cani e gatti senza famiglia ospiti delle strutture di Villanova sono tra i destinatari del testamento lasciato da un cittadino forlivese. Lucio Baldassarri, 77enne scomparso lo scorso dicembre, ha infatti messo nero su bianco le sue volontà inserendo nel suo testamento non solo le persone a lui care ma anche una serie di enti benefici così come gli animali più bisognosi. Al Comune di Forlì, infatti, è stato lasciato un appartamento a Cesenatico, da vendere per destinare i proventi al canile e gattile di Villanova.