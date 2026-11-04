Forlì, “lascia stare quella ragazza”: il commerciante insegue l’aggressore e lo fa arrestare per stalking

Ha scelto di non voltarsi dall’altra parte di fronte a una ragazza terrorizzata, provocando l’intervento delle volanti della Questura di Forlì che hanno arrestato in flagranza uno straniero per atti persecutori a danno dell’ex fidanzata. Le urla in strada della vittima hanno attirato l’attenzione di un commerciante. Decisivo è stato, infatti, l’intervento di un cittadino che ha scelto di non avere timore ma, avendo visto la giovane donna in difficoltà, ha inseguito e bloccato l’autore, in attesa dell’arrivo della Polizia.

Quello che sembrava essere un tentativo di aggressione, in realtà era l’ultimo di una serie di atti persecutori subiti dalla vittima.

I poliziotti, infatti, hanno accertato che il giovane, che era già stato denunciato dalla vittima per atti persecutori lo scorso 9 settembre, si è presentato sotto la sua casa la mattina di lunedì 30 ottobre in attesa che la ragazza uscisse con due conoscenti. Poi cogliendola di sorpresa le ha strappato il telefono dalle mani dandosi alla fuga inseguito dai due amici della vittima.

Nei giorni precedenti vi erano stati “sopralluoghi” sul luogo di lavoro, offese ed ingiurie, tant’è che la vittima era visibilmente impaurita e temeva per la propria incolumità.

Dopo l’udienza di convalida il Giudice, preso atto dei gravi fatti occorsi e dei numerosi precedenti, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza, con applicazione del braccialetto elettronico.