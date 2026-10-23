Forlì, ladri-vandali in azione: nuovo assalto all’erboristeria dopo due settimane

Malviventi-vandali in azione nella notte a Forlì, con il secondo assalto in due settimane alla stessa vetrina. Nella notte tra giovedì e venerdì è finita nel mirino l’erboristeria Reformhouse di corso Garibaldi, con i ladri ad usare come ariete un blocco di marmo preso dal cantiere del Duomo. Il vetro antisfondamento ha resistito all’urto ma ha riportato dei danni.

Verso mezzanotte, sempre in corso Garibaldi, all’angolo con via Anita Garibaldi, un gruppo di giovani ha dato vita a una gara con i motorini. Si sarebbero divertiti a rompere i contenitori della raccolta porta a porta. Poche centinaia di metri più avanti, in via delle Torri, è stato danneggiato il bancomat della Bnl.