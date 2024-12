Forlì, ladri nella rete dei controlli serali e notturni dei carabinieri

FORLI’. I controlli serali e notturni dei carabinieri continuano a portare risultati. In particolare, nei giorni scorsi, le pattuglie hanno operato nel centro di Forlì e nell’immediata periferia. Quattro persone sono state deferite alla Procura della repubblica.

Due pregiudicati, senza fissa dimora, sono stati denunciati per “tentato furto in concorso” poiché sorpresi ad asportare merce da un esercizio commerciale del centro. Nella circostanza uno dei due, controllati dai carabinieri intervenuti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico (sequestrato) e anche deferito per “possesso di armi od oggetti atti ad offendere”. Un giovane pregiudicato, è stato denunciato denunciato per “ricettazione” perché sorpreso in sella ad una bicicletta con pedalata assistita risultata rubata, nei giorni precedenti, a una donna di Forlì. Il velocipede recuperato è stato poi restituito alla legittima proprietaria che aveva già sporto denuncia presso i carabinieri di Corso Mazzini. Un cittadino straniero con precedenti penali, è stato denunciato per “divieto di accedere ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento” poiché è stato sorpreso all’interno di un locale del centro storico nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di accesso ai locali pubblici (c.d. DACUR) tra le ore 18.00 e le ore 07.00.