Forlì, ladri di orologi catturati dalla polizia

FORLI’. Un’operazione della Questura di Forlì nei giorni scorsi ha portato all’individuazione di un gruppo di cittadini stranieri mentre si stavano apprestando a commettere furti in abitazione in centro città, nella zona di Coriano. «Si è trattato di un vero e proprio blitz», informa la Questura, «messo a segno dalla Squadra Mobile e dalla Volanti. Le pattuglie, infatti, erano impegnate nei rispettivi compiti di vigilanza e controllo disposti dal Questore per prevenire reati ed aggressioni quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno intercettato un’autovettura sospetta con a bordo tre persone che si aggirava per le vie del quartiere Coriano».

I poliziotti hanno pedinato l’auto chiedendo ausilio ad un Volante per controllare in sicurezza l’autovettura e gli occupanti. Giunti a pochi metri di distanza, il conducente del veicolo

ha avviato repentinamente il motore azionando la retromarcia, e consentendo ai “passeggeri” di fuggire. Uno dei fuggitivi è stato subito bloccato ed è stato recuperato un grosso zaino che conteneva un flessibile e un grosso cacciavite, mentre il complice è riuscito a nascondersi. L’autista invece è rimasto a bordo del veicolo e condotto subito dopo in Questura.

Nel corso della successiva perquisizione all’interno di un’abitazione del centro, verosimile covo momentaneo della banda, sono stati recuperati un orologio marca “Rolex”, un orologio marca “Tudor” e un certificato di garanzia di un altro “Rolex”, che era stato rubato qualche mese fa all’interno di un’abitazione.

Entrambi gli stranieri sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e nei loro confronti sono si sta valutando l’espulsione dal territorio nazionale.