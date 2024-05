Forlì. Ladri al Sisal di via Monte San Michele, bottino di 8mila euro

Ladri in azione l’altra notte al Sisal Matchpoint di via Monte San Michele, 23. Il bottino è di circa 8mila euro in contanti. Un’incursione ben studiata quella dei malviventi, almeno secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, intervenuta ieri mattina per i rilievi del caso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, i banditi sarebbero passati dal retro del locale, forzando delle sbarre in alluminio della finestra, per poi fare un buco nel vetro e garantirsi l’accesso all’interno dell’esercizio. Poi attraverso una porta hanno avuto il via libera. Una volta nei locali hanno potuto agire indisturbati, lontano da occhi indiscreti. In un cassetto hanno trovato 8mila euro, l’incasso dell’agenzia di scommesse che evidentemente i due titolari non avevano portato via la sera precedente.

Le indagini

Al momento dell’incursione non c’era nessuno presente nell’esercizio, essendo il colpo stato messo a segno dopo l’orario di chiusura. Ieri mattina l’allarme alla Polizia di Stato: da corso Garibaldi sono partite le auto della Squadra mobile e della Scientifica per ricostruire l’incursione, ascoltare i titolari e verificare l’eventuale presenza di tracce o possibili indizi per risalire ai possibili autori. Valutata anche la presenza di telecamere nella zona che possano aver ripreso qualche passaggio sospetto. C’è anche la possibilità che qualcuno sapesse come muoversi all’interno, magari per un sopralluogo compiuto nei giorni precedenti. L’esercizio si trova in una strada con uno scarso traffico, specie nelle ore serali e notturno, che potrebbe aver agevolato i ladri che hanno potuto lavorare indisturbati. Rimane il cospicuo bottino e l’amara scoperta da parte dei titolari del Sisal Matchpoint.