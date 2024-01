Forlì, laboratori didattici del Mause per 1500 studenti

A Forlì sono partiti in questi giorni i laboratori didattici ideati e realizzati dagli educatori ambientali del MAUSE - Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle aree urbane - che fino al termine dell’anno scolastico saranno impegnati nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio con attività inerenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda ONU 2030. Ad essere coinvolti saranno in particolare circa 1500 studenti e studentesse degli Istituti Comprensivi e delle scuole paritarie del Comune di Forlì.

In calendario il percorso dedicato alla scoperta delle risorse del Pianeta per mezzo del coding - metodologia trasversale della cultura digitale, che consente di apprendere come usare in modo critico la tecnologia favorendo lo sviluppo del pensiero computazionale - e gli incontri con letture animate volti alla conoscenza dei principali gruppi di alimenti e dei benefici derivati dalla loro assunzione nella dieta. Sempre a febbraio, gli studenti più grandi saranno occupati a misurare la sostenibilità a 360 gradi della propria scuola, grazie ai “Laboratori Agenda 2030 a scuola” coordinati e finanziati da ARPAE Emilia-Romagna, che accompagneranno gli alunni in un percorso che connette le problematiche più attuali e gli strumenti per affrontarli (i 17 SDG’s di Agenda ONU 2030) al loro ciclo di studi e alle azioni della vita quotidiana. A questi primi percorsi, si aggiungeranno nei mesi primaverili i focus didattici sulla biodiversità, l’energia – con la visita al Campo solare di Villa Selva – le produzioni alimentari a filiera corta, la crisi climatica e la prevenzione alla diffusione della zanzara tigre.

“Si tratta di una grande opportunità per i nostri giovani - afferma l’assessora alle politiche educative Paola Casara - misurandosi con le attività pratiche e con l’ambiente, studentesse e studenti avranno l’occasione di scoprire, apprendere e sperimentare pratiche di sostenibilità. Mause è un importante strumento educativo, di alto livello e di forte efficacia messo a disposizione del nostro sistema scolastico”.