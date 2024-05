Forlì. La vittoria dei genitori: da giovedì c’è una nuova dirigente all’Istituto comprensivo 9

E’ Giuliana Marsico la dirigente scolastica reggente dell’Istituto comprensivo 9, ovvero dei plessi scolastici sparsi tra Villafranca, San Martino in Villafranca e Roncadello (dove si contano due scuole materne, due elementari e una media) finiti alla ribalta delle cronache a seguito di un rapporto complicato che si è venuto a creare nella scuola con l’arrivo della dirigente scolastica che ha assunto l’incarico solamente a settembre scorso. La nuova preside, già in carica all’Istituto comprensivo 1 di Forlì, ha preso servizio ieri.

Un’importante novità che arriva al termine di un percorso travagliato che ha visto coinvolti la precedente dirigente scolastica, i docenti dell’Istituto comprensivo 9 e i genitori, i quali la scorsa settimana sono stati protagonisti di uno sciopero. Alla base in particolare ci sono state forti tensioni tra corpo docente e personale amministrativo e tecnico da un lato e la dirigente insediatasi a settembre dall’altro. Alcuni insegnanti avevano anche chiesto il trasferimento, mentre altri si erano dimessi dai ruoli aggiuntivi che ricoprivano. Non solo, le famiglie, preoccupate per l’impatto che a cascata si stava venendo a creare sugli alunni, a più riprese hanno chiesto un confronto con la dirigente scolastica che, però, si è sempre concluso con un nulla di fatto che li ha condotti al gesto estremo dello sciopero. Tra l’altro in quell’occasione quasi tutti i 560 studenti non si sono presentati in classe al suono della campanella. In questo lasso di tempo, comunque, è intervenuto anche l’Ufficio Scolastico Regionale con un’ispezione, dato che si è verificata una situazione analoga anche nelle scuole che ha diretto in provincia di Pavia. L’ispezione si è conclusa nelle scorse settimane e nei giorni scorsi è arrivato l’esito. “Si è prevista una sospensione con effetto immediato della dirigente scolastica in carica - spiega Maura Consoli, segretaria della Cisl Romagna -. Questo ha portato poi l’Ufficio scolastico provinciale alla nomina di una dirigente reggente. E’ stata individuata Giuliana Marsico, la quale ha preso servizio proprio ieri. La preside rimarrà in carica fino al 30 giugno, con possibilità di proroga fino al 31 agosto. Intanto si è risolta una situazione di emergenza, quello che accadrà a settembre non è ancora chiaro. Si attendono i prossimi provvedimenti da parte dell’Ufficio scolastico regionale, ma si presume che la dirigente scolastica precedente non torni. Ai bambini, agli insegnanti e alle famiglie serve un po’ di serenità dopo un anno scolastico complicato e con un clima segnato da forti tensioni”. “Prendiamo atto che si è insediata una dirigente reggente, noi da tempo auspicavamo in una soluzione che potesse andare incontro alle esigenze manifestate dalla comunità educante - fa eco il segretario della Cgil, Pierfrancesco Minnucci-. Non conosciamo esattamente la natura del provvedimento preso nei confronti della dirigente, per cui non sappiamo cosa è previsto per il futuro scolastico, né tanto meno siamo a conoscenza del fatto se sia preso in considerazione un eventuale reintegro. Per cui ci atteniamo ai fatti, c’è una dirigente scolastica in carica fino al 30 giugno. Vedremo gli sviluppi, parlare ora del prossimo anno scolastico è prematuro”.