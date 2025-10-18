Forlì. La Uil: «Assunzioni bloccate, mancano infermieri, Oss, tecnici e altre professionalità»

Forlì
Michele Bertaccini, segretario Uil Fpl Forlì
Michele Bertaccini, segretario Uil Fpl Forlì

«Da mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna ma ad oggi assistiamo, di fatto, al totale blocco di nuovi ingressi. Così l’azienda salta».

A lanciare un grido d’allarme che non può essere ignorato è la segreteria territoriale della Uil Fpl che descrive una situazione di crescente criticità nelle strutture sanitarie forlivesi, dove mancherebbero all’appello circa 70 infermieri, considerando sia i posti ancora vacanti ma anche le assenze per diversi motivi come maternità, infortuni, malattie. Una carenza che riguarda anche altri professionisti.

I posti vacanti

Secondo i dati raccolti dal sindacato, sarebbero oltre 20 i posti vacanti da infermieri, solo in geriatria mancherebbero 6 Oss mentre sono almeno 10 le persone mancanti chiamate a ricoprire incarichi di funzione come ad esempio coordinatori, capo reparto e capo sala a fronte di uno stallo nelle assunzioni. «Infermieri, Oss, tecnici, amministrativi, ostetriche, fisioterapiste: insomma quasi tutte le professionalità sono bloccate – spiega Michele Bertaccini, segretario Uil Fpl Forlì –. Dire che Ausl Romagna non ha assunto sarebbe sbagliato e di fatto una polemica inutile perché il risultato non cambia. L’azienda ha assunto negli anni personale, il problema è che anche facendo queste assunzioni standard il numero è insufficiente. Inoltre, al momento, a noi risulta un blocco di assunzioni di fatto: non vediamo scorrere niente da mesi. Con l’attuale blocco delle assunzioni, sarà molto difficile garantire servizi adeguati e normali condizioni di lavoro. Se così sarà da parte nostra salirà la “temperatura” in difesa di chi ci cura».

Organizzazione e salari

La Uil punta il dito anche su un altro aspetto critico: «Da mesi registriamo, nei fatti, l’assenza di una Direzione Assistenziale in grado di coordinare le attività e risolvere le criticità – prosegue Bertaccini –. Le poche proposte aziendali sono palesemente modulate esclusivamente su esigenze di bilancio e gestione del personale». Alla carenza di organico si aggiunge un’altra questione che il sindacato definisce “devastante”: la stagnazione salariale. “L’Ausl Romagna è nata 10 anni fa e in questi anni il personale ha fatto al massimo un passaggio di fascia – spiega il segretario Uil Fpl di Forlì –. Ciò significa che quasi tutti hanno, esattamente o poco più, lo stesso stipendio che prendevano il primo giorno di lavoro. Questa condizione è devastante per le persone ed ingiusta a fronte del grande lavoro di unificazione fatto dalla Romagna tutta nel costruire, unico caso in Regione, un’azienda unica. È ora - che la politica si muova e valorizzi quanto fatto, partendo da un incremento dei fondi romagnoli, per garantire una costante e regolare crescita professionale.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui