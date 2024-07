Forlì, la torre di controllo dell’aeroporto sarà virtuale

Nelle ultime ore FA, società di gestione dell’aeroporto “Ridolfi”, ha ricevuto il piano definitivo da parte di Enav per la costruzione di una nuova torre di controllo virtuale che permetterà all’infrastruttura forlivese di compiere un ulteriore passo in avanti in termini di sviluppo. «Si tratta di una torre di controllo “remota” che andrà a sostituire nei prossimi anni quella attuale, che verrà abbattuta una volta pronta la nuova – afferma il direttore generale di FA, Andrea Gilardi –. Il che vuol dire che i controllori di volo opereranno da remoto, ragionevolmente da Padova, e controlleranno anche il traffico aereo da e per l’aeroporto di Forlì con una torre di controllo digitalizzata con telecamere all’avanguardia. Un ulteriore passaggio che arriva all’interno di un percorso partito nel 2021, ora siamo in fase avanzata e questo darà ulteriori garanzie di regolarità operativa contando su una platea di controllori di volo più rilevante».

