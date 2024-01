Forlì. La titolare del negozio Glitter dice addio a Corso della Repubblica

«Dopo 17 anni ho deciso di non investire più sul centro storico nonostante ci abbia creduto molto». Giorgia Antimi, titolare del negozio di abbigliamento Glitter, in corso della Repubblica, ha deciso di continuare la sua esperienza lontano dal cuore cittadino adattandosi a quello che il mercato oggi richiede. «La mia realtà oggi non corrisponde più alla dimensione del centro storico attuale che per vari motivi sta perdendo attrattività nel forlivese, nonostante gli investimenti che il Comune ha fatto per le festività natalizie e da qualche mese a questa parte anche lo sforzo per l’ abbellimento di corso della Repubblica, che però sta causando caos generale con lavori bloccati per dicembre ma ripartiti ora per i saldi - spiega Antimi -. A tutto ciò va ad aggiungersi anche il diffondersi di nuovi centri commerciali che hanno portato allo spopolamento del centro stesso . Una scelta difficile maturata dopo una lunga esperienza. «Sono, quindi, arrivata alla conclusione di spostarmi in un contesto diverso - racconta la titolare di Glitter -. Prima di salutare tutta la clientela,però, in concomitanza ai saldi ci sarà una svendita totale fino al 70% su tutta la collezione invernale uomo e donna. Dal 2006 ad oggi sono stati anni ricchi di cambiamenti , adattamenti, grandi sacrifici che hanno messo a dura prova tutti. Mi auguro che le attività del centro storico possano avere migliore riscontro rispetto al mio e che i forlivesi ricomincino a vivere il centro cittadino come un tempo perché è una bellissima città ,con una delle piazze più belle di Italia e che tornino anche ad acquistare nelle piccole attività per non rischiare di svuotare definitivamente il cuore cittadino».

Quello di Giorgia Antimi, però, non è un addio definitivo. La titolare, infatti, ha tutte le intenzione di reinventarsi con un progetto nuovo e al passo con i tempi. «Non si molla, la voglia di fare il mio lavoro non l’ho persa. Al momento non voglio spoilerare altro per quanto riguarda la mia nuova avventura e dove aprirò la mia nuova attività, ma terrò comunque aggiornati i miei clienti sia sui social (pagina Instagram “glitter store Forlì” ) sia di persona tra fine febbraio e inizio di marzo -conclude Antimi-. Intanto, però, posso svelare che il mio progetto si concretizzerà con un concept store,uomo e donna, dal design d’avanguardia, dove all’interno si creerà una nuova realtà diversa da quella che ho sempre avuto anche e soprattutto con prodotti custom unici fatti a mano da me. Grazie per chi mi ha sempre seguito e supportato in questi anni, io continuerò a crederci ,a mettermi sempre in discussione e a dare spazio alla mia creatività in un contesto più adatto a me. Glitter saluta il centro ma non abbandona i suoi clienti».