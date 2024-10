Forlì, la targa di Ubaldo Marra riposizionata al Punto Bus

Questa mattina il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti e il direttore generale Angelo Erbacci hanno presentato all’assessore alla mobilità di Forlì Giuseppe Petetta la nuova collocazione della targa commemorativa in ricordo di Ubaldo Marra, figura storica di Forlì e protagonista dello sviluppo del trasporto pubblico sul territorio.

La targa era stata affissa nella vecchia biglietteria di via Volta ed è stata riposizionata all’interno del nuovo Punto Bus adiacente alla ciclostazione realizzata da FMI e Comune di Forlì nel piazzale della stazione ferroviaria.

Ubaldo Marra è stata una figura di riferimento del trasporto pubblico forlivese e non solo. Il suo impegno per lo sviluppo del settore si è attuato prima come presidente di Atr- Azienda trasporti romagnoli, poi come amministratore unico di E.bus spa e successivamente rivestendo altre cariche importante quali responsabile di Setram, presidente della società di trasporti Avm -Area Vasta Mobilità Spa e, da ultimo, come consigliere di Start Romagna.