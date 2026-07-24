Forlì, la sua casa era diventata il market della droga: arrestato e sequestrati 8 chili di stupefacente

A Forlì aveva ricavato all’interno della casa un vero e proprio centro di stoccaggio ed un market per la vendita di droga: è stato arrestato, con l’accusa di detenzione di stupefacenti, un forlivese durante una perquisizione condotta dai poliziotti della Questura nei giorni scorsi. Quasi 8 kg di droga, tra cocaina, hashish, mdma, cocaina rosa, denaro contante e circa 19.000 euro in contanti sono stati sequestrati dagli investigatori della Squadra Mobile.

Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione anonima giunta attraverso il canale “Youpol”, in cui era stata segnalata un’attività sospetta all’interno di un’abitazione. Pertanto gli investigatori della Squadra Mobile si sono appostati all’esterno monitorando i movimenti. E’ stato notato un uomo all’interno ed è stato quindi effettuato un blitz a sorpresa che ha consentito di sequestrare oltre 8 kg di droga, tra cui la “cocaina rosa” o “tusi”, comunemente nota come droga dello sballo; vi erano inoltre hashish suddivisi in 63 panetti di varie forme e qualità, ketamina, potente dissociativo allucinogeno, cocaina e mdma in pasticche. Sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione funzionanti, numerose buste di plastica con ritagli tondeggianti, forbici ed altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Ed ancora, è stata rinvenuta la somma di 18.955 euro suddivisa in piccole mazzette da mille euro cadauna, ritenuta provento dell’attività illecita. All’esito dell’attività si è proceduto al sequestro e all’arresto in flagranza del soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Per quantità e qualità di stupefacente, si è trattato di uno dei principali sequestri in provincia degli ultimi periodi. Infatti sarebbero state centinaia le dosi ricavate e che avrebbero potuto causare serissimi danni alla salute, anche conseguenze letali, soprattutto per i più giovani.