Forlì. La storia della fiaccola olimpica raccontata dagli studenti

Andrea Gualtieri mostra il fumetto realizzato dagli studenti (foto Blaco)
Sarà distribuito ai 9mila studenti delle scuole elementari del comprensorio forlivese il fumetto, disegnato dai ragazzi del liceo artistico e musicale “Antonio Canova” di Forlì, in cui attraverso le vignette viene raccontata la storia della fiaccola olimpica in vista del suo passaggio in città il prossimo 6 gennaio. L’iniziativa è stata presentata ieri in una cerimonia che si è tenuta all’interno della Fabbrica delle candele. «È da settembre che i ragazzi lavorano a questo progetto su idea del corpo di Polizia locale - ha detto l’assessora alle politiche dell’istruzione e dell’educazione, Paola Casara -. La fiaccola che porta la fiamma ci ricorda che ognuno di noi può “brillare” impegnandosi, rispettando gli altri e dando sempre il meglio di sé. Il 6 gennaio vi aspettiamo tutti in piazza in attesa del passaggio a Forlì». «Forlì accoglie il passaggio della fiamma con questa convinzione: lo sport appartiene a tutti - ha detto l’assessore allo sport, Kevin Bravi -. Se la fiamma unisce il mondo, noi abbiamo il dovere ogni giorno di rendere lo sport davvero accessibile, sicuro e rispettoso per tutti». La Polizia locale è da sempre impegnata all’interno delle scuole non solo per promuoverà legalità e senso civico. «Quando abbiamo avuto la certezza del transito della fiamma olimpica, mi è venuto lo spunto per ricollegare l’evento ai giovani poiché è una grande opportunità per sottolineare i valori positivi dello sport - spiega il vice comandante, Andrea Gualtieri - . Il messaggio è rivolto alle scuole elementari sperando che i bimbi trovino nello sport un caposaldo della loro crescita». Gli altri bozzetto che sono stati elaborati dagli studenti del Canova e che non sono arrivati alla pubblicazione, saranno comunque visibili in una mostra che sarà allestita, dal 23 dicembre al 6 gennaio, negli spazi della Camera di Commercio. Quello del 2026 sarà il terzo passaggio in città per la fiamma olimpica. Il primo si è tenuto nel dopoguerra, il 24 luglio 1948 e in seguito il 13 gennaio 2006. «Lo sport è capace di unire e superare i conflitti - ha sottolineato Catia Gambadori, presidente provinciale Aics -. Quando la fiamma parte dalla Grecia e attraversa tante città, porta con sé valori quali rispetto, amicizia, coraggio, disciplina, forza di volontà. Non si cresce solo vincendo ma provandoci: nello sport c’è posto per tutti non solo per i più bravi “nel 2006 ho avuto l’ onore di portare la fiamma olimpica - ha raccontato ieri Marco Susanna ai ragazzi che hanno preso parte alla cerimonia - . Ero uno dei 19 tedofori tra cui c’era anche Ercole Baldini, è stato uno dei momenti più belli della mia vita».

