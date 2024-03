Forlì. La stazione si rinnova, lavori al via entro il 2025

Entro il 2025 partiranno i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della stazione di Forlì per una spesa complessiva di 11 milioni di euro. Ad annunciarlo, a sorpresa, è stato il sottosegretario del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Tullio Ferrante quando è arrivato in città la scorsa settimana. Costruita nella metà degli anni Venti del secolo scorso, la stazione di Forlì si trova in una posizione centrale e strategica della città. Pur ben tenuta necessita certamente di una riqualificazione che interessi anche la zona circostante. Già lo scorso anno sono intercorsi confronti con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la quale al momento è in fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

«Al momento siamo a conoscenza del fatto che i lavori dovrebbero partire entro la fine del 2025», sottolinea l’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta. Per quanto riguarda la stazione di Forlì, infatti, è previsto un corposo intervento di riqualificazione.

«Oggetto di lavoro sarà il fabbricato principale, con lavori di rifunzionalizzazione di tutta l’area e di efficientamento energetico oltre che sismico - spiega l’assessore Petetta -. Non solo verrà recuperata l’area dell’edificio viaggiatori con un occhio di riguardo all’aspetto storico dell’immobile. Infine, si metterà mano anche al sottopasso». La stazione ferroviaria è uno dei biglietti da visita che ogni città presenta a visitatori e viaggiatori che utilizzano il treno per muoversi o semplicemente per i cittadini che si spostano per motivi di studio o lavoro. Un’occasione, quindi, per rifare il look allo storico edificio. Non solo, dopo la morte del “Treno di Forlì”, ovvero il ciclista Ercole Baldini, si era palesata l’ipotesi di intitolare a lui la sala all’interno della stazione. Insomma, l’intervento alla stazione di Forlì, su cui il Mit si è impegnato a stanziare risorse, può essere un’occasione. «E’ un’opportunità - conclude Petetta, così come lo sono tutti quegli interventi che dimostrano un interesse da parte del Governo affinché vengano migliorati i servizi».