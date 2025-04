Forlì, la segretaria nazionale della Cgil Re David al presidio dei lavoratori della Giuliani Arredamenti

FORLì. Continua lo sciopero dei lavoratori della Giuliani Arredamenti. Questa mattina è arrivata a Forlì anche la segretaria nazionale della Cgil, Francesca Re David. I picchetti di fronte all’azienda continueranno anche la prossima settimana, quando è atteso anche l’incontro in Prefettura tra le parti sociali coinvolte. Come noto le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil chiedono la stabilizzazione di tutti i lavoratori perché «una realtà con 11 dipendenti diretti non può assumere 120 persone tramite agenzie interinali e, quindi, considerarsi un’azienda artigiana». La richiesta, infatti, è quella di applicare il contratto nazionale dell’industria del settore legno-mobile imbottito.