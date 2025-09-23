Forlì, la scuola primaria Mellini celebra la Giornata della Pace - Gallery

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, i bambini e le insegnanti della scuola primaria Mellini hanno vissuto una mattinata speciale, dedicata alla riflessione e a gesti concreti per diventare “Meravigliosi costruttori di pace”. Il Viale che conduce alla scuola, è stato trasformato in un viale della Pace e della fratellanza, abbellito dai bambini perché ogni genitore e ogni alunno, percorrendolo, possa sentirsi più sensibile a questo tema. “In un momento storico segnato da guerre, odio e violenza - scrive in una nota la dirigente Maria Teresa Luongo - i bambini della Mellini hanno voluto lanciare un messaggio forte e semplice: la pace è possibile, se ciascuno di noi comincia a seminarla nel proprio cuore e nella propria realtà”.