Forlì, la scuola “Matteotti” premiata al Senato FOTOGALLERY

Una giornata particolare, una di quelle in cui i bambini riescono a dare una lezione anche ai grandi. È quella vissuta dalla classe quarta della scuola primaria “Matteotti”, che fa parte dell’Istituto Comprensivo 7 “Carmen Silvestroni”, sabato al Senato della Repubblica a Roma. L’occasione è stata la premiazione del concorso “Tracce di memoria”, dedicato ai temi della cittadinanza e della partecipazione delle giovani generazioni, in concomitanza con la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.

Gli studenti forlivesi sono stati protagonisti con il progetto “Il treno della scelta: con Silver, luce nel buio”, nato dal desiderio di raccontare la figura di Silver Sirotti, il ferroviere medaglia d’oro al valor civile che, nel 1974, sacrificò la vita per soccorrere i passeggeri del treno Italicus, colpito da un attentato terroristico.