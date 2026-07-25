Forlì, la scuola elementare “Manzoni” diventa la nuova casa delle associazioni

La scuola elementare ‘A. Manzoni’ diventerà la nuova ‘Casa delle Associazioni’ del Comune di Forlì. L’Amministrazione, nel corso di un incontro in Municipio con i membri del Comitato di Quartiere Foro Boario, ha annunciato la nuova destinazione d’uso dell’edificio in via Baccarini proprio un mese fa.

Adesso, cessata la funzione originaria di istituto scolastico, per la Manzoni si apre una fase esplorativa volta a raccogliere l’interessamento del mondo delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio cittadino che, a partire dal prossimo inverno, potranno occupare gli spazi all’interno dell’edificio. “Invito tutte le associazioni del nostro territorio a manifestare il proprio interesse all’assegnazione di uno spazio nell’ambito della Scuola Manzoni, entro il 15 settembre 2026, al seguente indirizzo pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it “. A fare l’annuncio è direttamente il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che sottolinea il valore strategico di questo nuovo inizio per il plesso in via Baccarini.

“Ritengo che sia molto utile mettere a disposizione dei cittadini che si riuniscono in associazioni per dare anima e corpo ad attività di interesse comune, uno spazio immediatamente fruibile che potrebbe diventare, da plesso scolastico, nuova “Casa delle Associazioni” dove se ne possano coltivare i valori e favorire la partecipazione, l’integrazione e la coesione sociale. Con questo appello, mi rivolgo a tutte le associazioni del territorio che abbiano necessità di una sede per lo svolgimento delle proprie attività e il conseguimento delle finalità statutarie che perseguono. Questa prima fase esplorativa interessa sia i tanti enti del terzo settore, associazioni e organizzazioni di volontariato che caratterizzano il nostro territorio, sia il Comune di Forlì. Questa Amministrazione, infatti, ha necessità di disporre di informazioni sul fabbisogno logistico delle associazioni insediate nel nostro territorio per organizzare al meglio le azioni necessarie al soddisfacimento delle richieste. Raccolte le manifestazioni d’interesse e incrociate domanda e offerta, passeremo alla predisposizione vera e propria dell’avviso pubblico che definirà i tempi e i modi di assegnazione degli spazi”.