Forlì, la scomparsa di Sara Pedri: chiesti 4 anni e 2 mesi per l’ex primario

Scomparsa di Sara Pedri: la Procura di Trento, rappresentata dalla pm Maria Colpani, ha chiesto la condanna a quattro anni, due mesi e venti giorni dell’ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia del capoluogo, Saverio Tateo, per il reato di maltrattamenti in concorso e continuazione. Identica la richiesta avanzata, al termine della requisitoria dell’accusa, per la vice, Liliana Mereu, nell’ambito dell’udienza davanti al gup, Marco Tamburrino. Il calcolo della richiesta di pena per i due imputati è stato fatto sulla base di quanto previsto per i reati contestati (pari a sei anni e quattro mesi), con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.