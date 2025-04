Forlì, la Rsu di Atl Group: “Piena solidarietà ai lavoratori della Giuliani Arredamenti in sciopero”

In una nota la Rsu dei lavoratori e lavoratici Atl, azienda del mobile imbottito che applica il contratto legno industria e il contratto integrativo, esprime “supporto e piena solidarietà” ai lavoratori in sciopero davanti ai cancelli di Giuliani Arredamenti. “La vertenza Giuliani - si legge nella nota - è diventata una vertenza simbolo, che fa emergere tutte le storture del nostro mercato del lavoro e della nostra società. L’azienda per la quale lavoriamo, Atl Group con tre sedi produttive in Romagna, terzista di Poltronesofá proprio come Giuliani, il febbraio scorso ha dichiarato una preoccupante quantità di esuberi, dopo numerosi mesi di cassa integrazione. Atl Group applica il Ccnl Industria Legno e anche un contratto aziendale che prevede un miglioramento delle condizioni salariali ed organizzative e ci siamo dovuti confrontare con la concorrenza delle aziende come Giuliani nella quale la condizione lavorativa è tutt’altro che salubre.

Nello stabilimento di Via Gramadora 8 sono state trovate latrine esterne dove i lavoratori erano invitati ad andare nel momento in cui avevano l’esigenza di usare i servizi; mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati e una gestione confusa degli infortuni dei lavoratori somministrati. La lotta contro la precarietà del settore, contro i giochi al ribasso causati dal dumping salariale e contro lo sfruttamento deve diventare una priorità di tutte le parti interessate. Speriamo in risposte e soluzioni concrete da parte delle istituzioni a cui chiediamo di tutelarci in un sistema che troppo spesso mette i lavoratori l’uno contro l’altro. Uniti nella lotta rivendichiamo i nostri diritti”.