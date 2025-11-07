Forlì, la Rocca di Ravaldino si apre alla cittadinanza: cinque giornate di eventi gratuiti

Dal 23 novembre la Rocca di Ravaldino si apre alla cittadinanza pronta ad offrire una “atmosfera storica e immersiva”. Sono in programma cinque giornate, “Experience in Rocca”, eventi gratuiti nei quali convivono cultura, intrattenimento esperienziale, rievocazione storica, valorizzazione dell’enogastronomia e del cibo locale espressione di identità culturale. Ogni appuntamento è costruito intorno a un tema specifico, collegato a episodi, personaggi e atmosfere che hanno segnato la vita della Rocca, integrando elementi di spettacolo, narrazione, artigianato e cucina.

Attraverso un approccio multidisciplinare e inclusivo, la Rocca di Ravaldino sarà riscoperta come luogo vivo di incontro, conoscenza e convivialità, capace di accogliere cittadini, turisti e famiglie in un contesto di grande fascino e valore simbolico: laboratori didattici e creativi per bambini ispirati alla storia e alla scienza del Medioevo, storytelling e “show cooking”, esperienze sensoriali, degustazioni legate ai prodotti del territorio, rievocazioni, allestimenti, armerie e antichi mestieri, il tutto per portarsi a casa un ricordo dell’esperienza che riaffiora alla mente attraverso i sensi.

“Con Experience in Rocca - afferma l’assessore Kevin Bravi - vogliamo restituire ai forlivesi e ai visitatori il piacere di vivere la Rocca di Ravaldino come un luogo vivo, dove la storia si incontra con l’esperienza. È un progetto che unisce cultura, enogastronomia e creatività, trasformando ogni appuntamento in un viaggio sensoriale dentro le nostre radici. La Rocca diventa così un laboratorio di emozioni e conoscenza, un simbolo di identità e accoglienza che racconta il passato ma parla anche al futuro del turismo a Forlì”.

Gli appuntamenti, tutti dalle 15 alle 19, saranno a ingresso gratuito. I laboratori e le degustazioni sono su prenotazione obbligatoria per un massimo di 25/30 partecipanti a turno (ogni giornata prevederà due turni) mentre le altre attività in programma sono ad accesso libero per tutti.