Forlì, la Rocca di Ravaldino riapre sabato 13 aprile

Forlì “riconquista” la Rocca di Ravaldino e con lei un pezzo importante della sua storia. Dopo molti anni di chiusura e un intervento di restauro conservativo da 1,5 milioni di euro, sabato 13 aprile riapre i cancelli quella che fu la Rocca di Caterina Sforza, in una giornata di festa, rievocazioni storiche e animazione. Ad annunciare le giornate di riapertura al pubblico della Rocca di Ravaldino dal palazzo Comunale sono oggi gli assessori alla Cultura e ai Lavori Pubblici, Valerio Melandri e Vittorio Cicognani, insieme ai dirigenti degli uffici comunali coinvolti nel recupero della struttura storica e del suo parco e ai rappresentanti delle 3 associazioni culturali coinvolte.

La riapertura ufficiale sarà quindi sabato 13 aprile, dalle 10.30 della mattina alle 22, ma la Rocca di Ravaldino continuerà ad essere accessibile a cittadini e turisti, gratuitamente, anche domenica 14 aprile e tutti i week end successivi dalle 10 alle 19.30. In più, nei mesi estivi, dal 13 giugno, sarà la location degli spettacoli dell’Arena Estiva. In particolare, nella giornata del 13 aprile, dalla mattina alla sera la Rocca sarà animata da rievocazioni storiche con oltre una quarantina gli attori coinvolti delle tre associazioni culturali forlivesi Famaleonis, Drago scuro e Rosa dei venti. “Il recupero e la riapertura della Rocca, abbandonata da un decennio, è stata una delle priorità che si è data l’amministrazione”, spiega l’assessore Cicognani. L’operazione di restauro e conservazione “ha attraversato poi alcuni problemi- prosegue- dall’era Covid all’aumento dei costi dei materiali, nonostante ciò ha continuato ad essere una delle nostre priorità”. Per i tre stralci di lavori sono stati investiti 1,5 milioni di euro, “tutti soldi del Comune di Forlì”, precisa infine Cicognani perché “si è partiti prima che arrivasse il Pnrr”. Il restyling dunque “permette di riportare a vita nuova la rocca”, conclude.