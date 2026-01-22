Forlì. La rassegna dei presepi al chiostro di San Mercuriale ha fatto il pieno con 8.700 visitatori

«Un grazie di cuore alla Diocesi e all’amministrazione comunale per la rinnovata concessione della sala del chiostro di San Mercuriale, veramente decisiva per la riuscita della manifestazione». Il commento di Andrea Donori, presidente della sezione di Forlì dell’Associazione italiana amici del presepio (Aiap), fondata nel 1987 da suor Silvia Maestri, don Gino Battistini e padre Giovanni Lambertini ed intitolata a Roberto Vallicelli, la dice lunga sull’esito della “36ª rassegna presepi Città di Forlì”. Conclusasi il 6 gennaio scorso, è stata visitata da circa 8.700 persone, conteggiate dal numero di tagliandi distribuiti per il concorso “Vota il presepe più bello”. Dopo 26 anni alla Rocca di Ravaldino e un ottimo riscontro nel 2021 al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, in corso Garibaldi, sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la grande mostra natalizia è stata riproposta per il quarto anno consecutivo a San Mercuriale, «la migliore fra le location utilizzate sinora», forte di ben 60 natività realizzate da artisti, artigiani o semplici appassionati locali, fra cui la straordinaria “Lunetta contro la guerra” dipinta da Alvaro Lucchi. «Nonostante la flessione nel giorno di Natale, causata dalla forte pioggia e dal freddo – continua Donori – abbiamo comunque registrato un bel afflusso, con numeri da grande mostra». L’atto finale della rassegna è andato in scena l’11 gennaio scorso nella sala Randi del Comune di Forlì, con la cerimonia di premiazione e consegna degli attestati, operata dal vice sindaco Vincenzo Bongiorno. Il primo premio è andato all’opera di Alberto Cacciaguerra e Manuela Matteassi, seguita da quella di Maurizio Liverani, e poi Mattia Garofali e “L’uncinetto delle Signore”, tutti secondi a pari merito. La giuria del consiglio direttivo ha inoltre assegnato il Premio Fedeltà per i 30 anni consecutivi di esposizione a Luciano Togni, riconosciuto come presepe più originale quello di Piermatteo Sassi e infine premiato come migliore opera artistica quello di Davide Pezzi. E’ stato infine consegnata al maestro Avaro Lucchi una ceramica, riproducente la foto della Lunetta con il tema della Pace da lui realizzata per il manifesto della rassegna. Donori conclude con un ringraziamento ai sostenitori dell’evento, primi fra tutti il Comune di Forlì e la compagnia di Assicurazioni Mpp, senza dimenticare tutti i componenti del consiglio direttivo della sezione forlivese dell’Aiap, che operano senza sosta nel corso dell’anno, «spendendo gratuitamente tempo e fatiche per donare ancora una volta alla città questo soffio di Natale, veramente illuminante per fede e arte».