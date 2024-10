Forlì, la rassegna “A spasso nel parco” è stata un successo

Si è conclusa a Forlì con un pubblico entusiasta la rassegna “A Spasso nel Parco”, che da settembre ha trasformato il Giardino di Villa Saffi in un vivace centro di eventi culturali.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con il supporto dell’Unità Musei e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa ha offerto una varietà di attività che hanno conquistato il pubblico - dalle visite botaniche alle conferenze, dalle passeggiate alla caccia al tesoro – registrando il tutto esaurito in ogni appuntamento.

Il gran finale di domenica 27 ottobre ha visto protagonista il gruppo musicale “L’Uva Grisa”, una formazione nata nel 1981 a Bellaria Igea Marina e dedita alla valorizzazione della cultura romagnola. Guidato dal direttore artistico Gualtiero Gori, il gruppo ha animato l’evento con balli e musiche tradizionali, riportando alla vita i ritmi della Romagna dei primi del Novecento.

Gli oltre 150 partecipanti hanno danzato valzer, mazurche e polke al suono di strumenti d’epoca, trasformando il giardino in una vera aia romagnola, dove socialità e tradizione si sono unite in una serata indimenticabile.

La magia della serata è stata amplificata dal crepuscolo e dal fascino delle luci artificiali nel parco: complice il cambio dell’ora, il buio è calato avvolgendo Villa Saffi in un’atmosfera intima e suggestiva.

Le luci collocate tra gli alberi e i vialetti hanno creato un ambiente raccolto e immersivo e il Giardino si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, dove partecipanti di tutte le età hanno vissuto un’esperienza senza tempo, riscoprendo il valore della condivisione e della comunità.

Pensato per promuovere una fruizione consapevole del Giardino di Villa Saffi, il progetto “A Spasso nel Parco”, con i suoi sette appuntamenti, ha coniugato storia, natura e tradizione, con il contributo di realtà locali quali il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì O.D.V., il CEAS “La Cócla”, il Quartiere n. 18 e l’Associazione ASD Villagrappa.

“Questi partner - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - hanno collaborato attivamente per una gestione sostenibile del parco, contribuendo a creare un’esperienza inclusiva e partecipativa per tutta la comunità. Con la straordinaria affluenza e il tutto esaurito in ogni evento, la rassegna ha dimostrato quanto sia sentito l’interesse verso iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e naturale locale. ‘A Spasso nel Parco’ è stata anche un’occasione unica per aggregare persone di tutte le età, mostrando come la cultura possa diventare una scintilla in grado di accendere un grande interesse per riscoprire e rivivere le nostre tradizioni e la nostra storia.”

L’evento conclusivo di ieri ha salutato il pubblico, lasciando una traccia duratura nel cuore di Villa Saffi.

Il Giardino tornerà a essere accessibile e pronto ad accogliere nuove iniziative culturali e ricreative nella primavera del 2025.