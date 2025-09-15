Forlì, la protesta: “Dieci mesi per una demolizione che non è terminata, non lasciateci nel degrado tra rettili e topi”

“Non lasciateci nel degrado tra rettili e topi”. A Forlì i residenti del quartiere Ronco protestano per una demolizione interminabile: “ Sono trascorsi dieci mesi dall’inizio dei lavori di demolizione del Ronco Lido, ma l’intervento non è ancora terminato.

L’attuale Amministrazione Comunale in un incontro pubblico con la cittadinanza svoltosi nel febbraio scorso disse che la demolizione era necessaria perché la struttura non aveva più i requisiti antisismici.

Dal Comune ora dicono che i tempi dei lavori si sono allungati perché hanno trovato delle condizioni inaspettate; si può ipotizzare che abbiano trovato una struttura solida con tanto cemento armato e travi in ferro, situazione che dal quartiere avevamo già descritto (e che si può vedere dalle foto). A nostro avviso si tratta della conseguenza di una superficiale valutazione e scarso interesse nella gestione dei beni pubblici, con uno spreco di risorse pubbliche che potevano essere utilizzate ad esempio nei campi da calcio.

Vogliamo ricordare che il ristorante Ronco Lido era una struttura di 1200 mq (La nuova sarà di soli 300 mq) ristrutturata a metà anni 2000, non completamente terminata a causa di un ricorso al TAR dell’Emilia Romagna da parte del concessionario di all’ora, causa vinta dal Comune nel 2023, per questo motivo i lavori sono stati fermi per tanti anni. Lo stato di abbandono e degrado a cui fa sempre riferimento l’attuale amministrazione comunale non ci pare sia stato risolto, basti guardare in quali condizioni sono i campi da calcio che non sembrano più tali ma una boscaglia di arbusti e erbacce che arrivano fin quasi sotto casa degli abitanti di Viale Bidente. Sicuramente sono in corso dei lavori, ma fare un po’ di pulizia sarebbe un’azione auspicabile per gli abitanti della zona: i confinanti lamentano un aumento esagerato di topi e rettili”.