Forlì. La protesta: “Area verde in stato di incuria, spighe forasacco pericolose per i cani”

Dal 2 giugno ad oggi, sono già tre i cani finiti dal veterinario per l’estrazione di spighe forasacco prese nell’area sgambo del parco Paul Harris di via Tripoli poiché gli sfalci non sono stati asportati. A denunciarlo, anche attraverso diverse segnalazioni inviate in Comune, sono i residenti del quartiere che chiedono una maggiore attenzione non solo per l’area di via Tripoli ma in generale per gli angoli verdi dedicati ai cani.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale