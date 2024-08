Forlì. La proposta dello storico Zelli: «L’ex Itas che diventerà studentato sia intitolato a Giorgina Saffi”

“L’immobile dell’ ex scuola superiore Itas, recentemente venduto all’asta dalla Provincia per creare uno studentato con 102 camere e 120 posti letto, sia intitolato a Giorgina Saffi”. A lanciare la proposta è lo storico forlivese, Gabriele Zelli. Ma non è tutto. “C’è la necessità di salvaguardare e lasciare sul posto la lapide marmorea che motiva il perché la scuola era dedicata a Giorgina Saffi - prosegue Zelli -. La targa commemorativa, è stata realizzata dal Comune di Forlì e l’epigrafe fu dettata da Flavia Bugani, la storica forlivese recentemente scomparsa, scoperta durante una cerimonia caratterizzata da una pioggia fredda e costante, e voluta dagli allora preside e vicepreside, rispettivamente Iolanda Zanetti e Umberto Giordano. Infine, si promuova la ristampa del libro “Giorgina Saffi. Una gentile mazziniana di ferro” di Flavia Bugani, edito da Carta Canta Editore nel 2010, in previsione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, poi riedito nel 2020 da Capire Edizioni, da diffondere nelle scuole e nei contesti sociali forlivesi”.