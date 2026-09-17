Forlì, la promessa del sindaco Zattini: “Tre impianti Bess in pochi chilometri sono pericolosi, scriverò ad Arpae”

“Scriverò personalmente ad Arpae per evidenziare il forte rischio sanitario causato dalla maxi concentrazione degli impianti Bess”.

È la promessa che il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha condiviso questa mattina con alcuni rappresentanti del Comitato cittadino di Poggio, Malmissole e Durazzanino, nel corso di un incontro con gli assessori Luca Bartolini e Giuseppe Petetta per approfondire la vicenda delle tre batterie Bess previste nello stesso contesto residenziale. “Come è già stato detto anche in commissione consiliare, come Comune abbiamo margini di manovra limitati in queste procedure. Siamo prevalentemente degli spettatori. Quello che faremo, tuttavia, e lo farò personalmente, sarà inviare una nota formale ad Arpae in cui solleciterò le autorità competenti a valutare con attenzione, in sede di Conferenza dei Servizi, l’impatto sulla salute pubblica e la sicurezza delle famiglie. Speriamo che Arpae prenda atto della valenza di questa comunicazione, e cioè della pericolosità di concentrare in pochi chilometri di contesto residenziale tre impianti Bess. Certamente parliamo di un atto potente, che tiene conto della stretta alleanza con i cittadini e della necessità di dare voce alle loro paure. Speriamo che vada a buon fine.”