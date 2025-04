Non è arrivata la sentenza di secondo grado per Daniele Severi. Dopo nove ore la Corte d’Appello di Bologna ha rinviato - al 17 aprile alle 15 - l’udienza di ieri per l’omicidio del fratello Franco, 53 anni, trovato decapitato nel giugno del 2022 nel podere di Monte di Sotto a Seggio di Civitella. La sentenza prevista è stata rimandata a inizio serata, quando ancora doveva parlare l’avvocato Maria Antonietta Corsetti.