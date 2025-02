Un ventennale sommesso per le grandi mostre del Museo civico San Domenico di Forlì: la Fondazione Cassa dei Risparmi che dal dicembre 2005, in collaborazione con l’amministrazione comunale, porta in Romagna grande arte e centinaia di migliaia di visitatori, ha scelto infatti la sobrietà per la ventesima grande mostra, Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie, che inaugura oggi per aprirsi domani.