Forlì, la Polizia locale tornerà a controllare i pagamenti della sosta

La Polizia locale tornerà a controllare il regolare pagamento della sosta nelle strisce blu, almeno nel centro storico forlivese. La discussione tra le parti - tra le quali Comune e Fmi, Forlì Mobilità integrata - è in corso e non tutto sta filando liscio. I sindacati del Corpo municipale storcono il naso, anche alla luce della possibilità per gli operatori della Municipale di essere impiegati nel controllo degli accessi al palazzo comunale con la richiesta di verificare i documenti e la prenotazione del proprio appuntamento di coloro che si presenteranno agli accessi del Municipio sia in via delle Torri, sia dal loggiato di piazza Saffi, vicino all’ufficio Iat.

Già il Sulpl, Sindacato unitario lavoratori della Polizia locale, ha comunicato di aver raccolto qualche segnalazione sul fatto che «gli stessi agenti che dovrebbero combattere il crimine, saranno impiegati per controllare le soste a pagamento (le cosiddette righe blu); mansione questa attribuita agli ausiliari del traffico da ormai più di 30 anni proprio per far sì che la Polizia locale possa concentrarsi su interventi specifici per la tutela dei cittadini e la sicurezza urbana».