Forlì, la Polizia locale scende in strada per la campagna “Una zebra per amico”

Nel 2025 a Forlì si sono registrati 118 incidenti che hanno interessato i pedoni, con un bilancio tragico di 3 morti e 10 prognosi riservate. Per contrastare questo trend, la Polizia locale, che recentemente si è rafforzata con l’arrivo di 9 nuove unità, direttamente dalla fiera Old Time Show rilancia l’iniziativa “Una zebra per amico” in collaborazione con Aci Forlì-Cesena e con il supporto di Asaps. «Come Polizia locale da un po’ di tempo siamo presenti durante le manifestazioni, come quella in programma alla Fiera in questi giorni, per sensibilizzare l’utenza non solo sui rischi legati all’eccesso di velocità, ma anche sull’estrema pericolosità dell’abuso di alcol alla guida ( allo stand è possibile anche mettersi alla prova grazie anche a un simulatore ndr) - dice il vicecomandante Andrea Gualtieri -. La campagna “Una zebra per amico”, invece, vuole essere un modo per prevenire incidenti ai danni dei cosiddetti utenti deboli. Proprio dove il pedone dovrebbe essere maggiormente tutelato nella sua manovra di attraversamento, avviene il maggior numero di investimenti». In concreto la campagna di sicurezza strada, in partenza nei prossimi giorni, prevede l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale in prossimità degli attraversamenti pedonali presenti nelle principali vie della città interessate dal maggior numero di investimenti al fine di prevenire e reprimere eventuali violazioni. Durante questo servizio verranno posti in prossimità delle strisce pedonali dei pannelli informativi e temporanei sull’iniziativa in corso. «Con 75 morti in Italia da inizio 2026, il problema della sicurezza stradale dei pedoni rimane sottovalutato, a questo si aggiunge la vulnerabilità dei ciclisti - afferma Giordano Biserni di Asaps- Una sana presenza di divise sul territorio potrebbe finalmente traghettarci verso una reale ‘visione zero’ per i pedoni, ma c’è ancora molto da fare. Dovrebbero esserci iniziative come questa in tutte le città». «Dobbiamo ricordarci che, prima di essere guidatori, siamo tutti pedoni - afferma Stefano Zilla, presidente di Aci Forlì-Cesena-. La base di tutto resta la buona educazione». Ed è proprio su questo aspetto che la Polizia locale sta puntando molto, da oltre 30 anni infatti è attivo il progetto di educazione stradale nelle scuole del territorio. « Partendo dalla mia esperienza a Montecarlo - sottolinea l’ex campione, Loris Reggiani-, i sono reso conto che all’estero nei confronti dei pedoni c’è proprio una cultura diversa rispetto alla nostra. Un aspetto su cui bisognerebbe cominciare a lavorare anche qui».