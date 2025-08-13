Forlì, la Polizia Locale denuncia un ladro di bici e uno spacciatore

La scorsa settimana il personale delle Unità Centro Storico e Antidegrado della Polizia Locale di Forlì è intervenuto presso il parcheggio dei musei San Domenico su richiesta di un cittadino che aveva ritrovato la propria bicicletta che gli era stata sottratta poche ore prima.

Gli Agenti si portavano tempestivamente sul posto ma della bicicletta non vi era più traccia; dopo aver acquisito l’immagine della bici e perlustrato accuratamente le aree circostanti, il mezzo veniva ritrovato parzialmente nascosto insieme ad un uomo, fermato e denunciato per il reato di ricettazione. Contestualmente la bicicletta veniva restituita al legittimo proprietario. Nel giro di poche ore gli Agenti del Comando di Via Punta di Ferro sono anche riusciti ad individuare e denunciare l’autore materiale del furto, che si era consumato nel territorio di Rimini.

In altro intervento, nel pomeriggio del 5 agosto, quando gli agenti sono riusciti a sorprendere ed intercettare uno spacciatore e a denunciarlo. Gli agenti sono riusciti anche a fermare il compratore che è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente nella scorsa settimana sono state identificate 48 persone e contestate una ubriachezza molesta e due violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e infine emesso un ordine di allontanamento.