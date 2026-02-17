Forlì, la Polizia Locale con il cane antidroga all’entrata e all’uscita delle scuole: “Vogliamo garantire ambienti sicuri”

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Forlì ha posto in essere servizi straordinari di controllo nell’ambito del progetto “Scuole sicure 2025/26” con particolare attenzione alle aree adiacenti ad alcuni edifici scolastici cittadini.

L’attività, svolta con il supporto dell’unità cinofila antidroga, rientra in un più ampio programma di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I controlli sono stati effettuati negli orari di ingresso e uscita degli studenti. Nel corso del servizio sono stati identificati numerosi giovani presenti nelle aree limitrofe agli istituti scolastici. Le operazioni si sono svolte in un clima di collaborazione e senza criticità, a testimonianza dell’efficacia dell’azione di prossimità e del rapporto di fiducia instaurato con la cittadinanza.

L’intervento ha rappresentato un’importante occasione di presidio del territorio e ha contribuito a rafforzare la percezione di sicurezza tra studenti, famiglie e personale scolastico. Numerosi i riscontri positivi ricevuti, che confermano l’apprezzamento per un’attività mirata non solo alla repressione, ma soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

La Polizia Locale in una nota ribadisce il proprio “impegno costante nel garantire ambienti sicuri attorno ai luoghi di formazione e aggregazione giovanile, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità condivisa. Ulteriori servizi analoghi saranno programmati anche nelle prossime settimane, nell’ottica di una presenza capillare e continuativa sul territorio comunale”.