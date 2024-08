Forlì. La Polizia locale chiude un kebab in centro storico

A seguito degli ultimi sopralluoghi, anche grazie alla sinergia con l’AUSL di Forlì, è stata chiusa temporaneamente una rosticceria del centro storico. Diverse sono state le irregolarità riscontrate che hanno portato all’emissione del provvedimento che verrà revocato unicamente quando il titolare dell’attività alimentare potrà dimostrare la risoluzione di tutte le carenze descritte nello stesso provvedimento. I controlli della Polizia Locale non si limitano solo alla verifica del rispetto delle norme sul commercio o in materia igienico sanitaria, ma includono anche i controlli al contrasto del lavoro sommerso.

In ascolto delle esigenze della comunità forlivese, l’Amministrazione per tramite il Comando di Polizia Locale, sta attivando in alcune aree della città il cosidetto “controllo di vicinato “ e il “Vigile di Quartiere”, già operativo da qualche mese nel Quartiere Caossi.

«Un sentito ringraziamento alla Polizia Locale per il lavoro di indagine in sinergia con l’Ausl, che ha portato alla chiusura temporanea di un kebab del nostro centro storico, che dimostra come le linee impartite dall’assessorato e che hanno lo scopo di potenziare i controlli anche nei locali di ristorazione etnica, equiparandoli a quelli dei locali di ristorazione tradizionale italiana, siano state perfettamente recepite e tempestivamente messe in atto - dichiara Luca Bartolini, assessore alla Sicurezza del Comune di Forlì - Siamo certi che attività di controllo come quella che ha portato a questo provvedimento siano essenziali per il ripristino della sicurezza e della vivibilità nel nostro centro storico».