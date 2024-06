Forlì, la piscina inaugura venerdì la stagione estiva

La Piscina di Forlì apre i battenti per la stagione estiva, da venerdì 7 giugno rimarrà aperta tutti i giorni. Da quest’anno, la struttura, un’oasi verde nel centro della città, offrirà una serie di iniziative destinate a rendere i pomeriggi e le serate estive ancora più piacevoli e coinvolgenti.

Da lunedì, la piscina inaugurerà il servizio di aperitivo serale, disponibile dal lunedì al venerdì a partire dalle 18.30. Inoltre, ogni martedì sera la piscina prolungherà il suo orario di apertura fino alle 23. Le serate del martedì saranno animate dal dj set, food truck e la possibilità di fare il bagno di notte creando un’atmosfera suggestiva che promette di trasformare la piscina in un punto di ritrovo estivo imperdibile, .

Il direttore Mattia Rossi ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare queste novità che arricchiranno l’esperienza dei forlivesi. L’aperitivo in piscina e le serate del martedì rappresentano un’occasione unica per vivere la città in modo diverso e godere appieno delle serate estive. Oltre alle nostre attività, fitness in acqua, corsi di nuoto, centro estivo, abbiamo inserito un piccolo parco giochi, una zona solarium con la possibilità di prenotare lettini e ombrelloni e ampliato le proposte Bar per chi vuole farsi un pranzo veloce prima di tornare al lavoro. Veniteci a trovare per scoprire le novità che animeranno l’estate forlivese”. La Piscina Comunale di Forlì si trova in via Turati 17 (tel 0543-1760105).