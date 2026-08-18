Forlì, la piadina romagnola alla conquista della Norvegia

FORLI’. A un anno dall’avvio del piano di internazionalizzazione, Loriana, secondo player nel mercato italiano delle piadine e marca del Gruppo Valsoia, amplia la propria presenza europea con l’ingresso nei mercati della Norvegia, Francia, Svizzera e Paesi Bassi e il rafforzamento della distribuzione in Germania e Svezia nelle principali insegne della grande distribuzione organizzata. Tra i risultati più significativi spicca la crescita in Germania, dove Loriana, nata a Forlì, ha rafforzato la propria presenza nelle principali insegne della grande distribuzione del Paese, tra cui Edeka e Rewe, tra i maggiori gruppi della Gdo tedesca. Particolarmente rilevante anche l’espansione in Norvegia, grazie all’accordo siglato con la catena Coop, uno dei maggiori retailer del Paese, che estende la distribuzione di Loriana a circa 600 punti vendita. Un’intesa che rappresenta un traguardo significativo nel percorso di espansione internazionale del brand e rafforza la sua presenza nei mercati del Nord Europa, dove in brand è già presente e in crescita in Svezia. Importanti risultati anche nei Paesi Bassi, dove la Piadina Loriana è entrata nei punti vendita Jumbo, seconda catena più importante della Gdo olandese, con una copertura di oltre 300 store. Il percorso di crescita prosegue inoltre con un primo ingresso anche in Francia e Svizzera. Nei primi 3 mesi del 2026, il fatturato estero Loriana cresce dell’100,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per Andrea Panzani, ad e direttore generale di Valsoia, “i risultati conseguiti confermano il potenziale di crescita del brand sui mercati esteri e l’interesse crescente dei consumatori europei per la piadina italiana”. L’espansione della distribuzione, agiunge “rappresenta un’importante conferma della validità della strategia intrapresa. Continueremo a investire nello sviluppo internazionale di Loriana”.