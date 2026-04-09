Forlì, la “partita del dono”: stasera scendono in campo il team Sirotti e la Nazionale cantanti

Alle 20 di questa sera si accendono le luci dello stadio Morgagni per la “Partita del dono”. L’attesissima sfida tra la Nazionale Italiana Cantanti e il Team Silver 1974 che assegnerà il trofeo al termine dell’evento organizzato da Comune di Forlì e Club Forza Forlì per perpetuare il ricordo del ferroviere forlivese Silver Sirotti che, a soli 24 anni, perse la vita salvando alcune persone nell’attentato neofascista sul treno Italicus. La serata sta riscuotendo un ottimo successo con oltre 1.200 biglietti già venduti in prevendita ai quali si aggiungeranno i tagliandi staccati al botteghino, aperto sino al fischio d’inizio.

Gli artisti

Per mettere a punto la condizione le ugole d’oro della canzone italica hanno sostenuto una due giorni nel ritiro di Gatteo Mare dove mister Ubaldo Pantani ha messo a punto la condizione dei sui ragazzi partendo da capitan Sal Da Vinci, recente trionfatore di Sanremo, pronto a dar battaglia con le scarpette bullonate assieme agli emergenti Luk3, Briga, Luk3, Cioffi, Pretelli, Il Tre ed eroCaddeo. I cantanti hanno messo a disposizione due chitarre elettriche “Eko”, autografate da tutti i presenti, delle quali una sarà sorteggiata durante l’intervallo della partita tra i possessori del biglietto mentre l’altra sarà venduta ad una prossima asta benefica a favore dell’Avis che, assieme ad Admo ed Aido, saranno beneficiarie dell’incasso.

Ex calciatori e non solo

Sull’altro fronte, e per curare ogni particolare al fine di aggiudicarsi il trofeo in palio, che in caso di parità sarà assegnato con i calci di rigore, mister Attilio Bardi sarà affiancato dal collega Franco Bonavita, per una squadra zeppa di ex calciatori dal tocco vellutato come Alessandro Bianchi, al fianco da campioni di serie A come i vari Bergossi, Vianello, Agliardi e Salvetti. Un undici, più le riserve, capitanato da ‘Kalle’ Caldroni assieme ad una colonia di ex beniamini biancorossi quali Sozzi, Valentini, Padovani, Falasconi e Conficconi che dovranno supportare i “non addetti ai lavori” come il pilota Andrea Dovizioso ed il ciclista Alessandro Malaguti. A dare un tocco di internazionalità in campo anche l’asso brasiliano del calcio a cinque Alan Salles e l’ex nazionale del Marocco Rachid Hansal. A dirimere la sfida il fischietto forlivese di serie A Marco Piccinini. La scaletta della serata, alla quale sarà presente Mauro Russo, uno dei passeggeri salvati da Silver, verrà aperta, alle 20, dalla canzone “Silver luce nel buio” scritta e cantata dai ragazzi della 4ª elementare della scuola “Matteotti” che sarà seguita dalla celeberrima “Si può dare di più” eseguita dai cantanti in campo. E prima del fischio d’inizio il suono di “Mission” eseguito al violino da un’ospite a sorpresa accompagnata dal clarino di Moreno il Biondo. Nell’intervallo, poi, l’esibizione dei primi quattro qualificati del recente show ‘The Voice Senior’ tra i quali il cervese Gigi Lunedei. Nell’occasione sarà attivo il bar dello stadio che, contribuirà alla beneficenza in una serata da incorniciare nel nome di un eroe.