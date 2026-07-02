Forlì, la nuova sfida di Renam Asirelli: la pizzeria “La Marì” è tornata in centro

Un imprenditore curioso dei cambiamenti ma con solide radici nella tradizione di famiglia, e anche personale. Renam Asirelli, “figlio d’arte” nel campo della ristorazione, ha aperto qualche settimana fa in piazza XX Settembre a Forlì un nuovo locale, sempre dedicato alla bisnonna Maria, sia nel titolo che nello spirito. Dopo la “Marì d’Otello”, che gestiva col padre in viale Isonzo, e “La Marì” di viale Gramsci succeduta alla pizzeria di Casa Romagna, il dinamico Asirelli ha iniziato infatti una nuova avventura. Anzi due: un “La Marì” infatti aveva aperto i battenti già qualche tempo fa a Cesena vicino all’Ippodromo, ma con il socio Stefano Cimatti il trentacinquenne imprenditore forlivese ha pensato anche a un “La Marì di Forlì”. Il 1° luglio, il locale è stato inaugurato quindi con un solenne taglio del nastro dalla giunta e dal sindaco della città di San Mercuriale: Asirelli e Cimatti si riservano però un altro momento di festa insieme ai cittadini forlivesi a settembre, al ritorno dalle vacanze. Prodotti di qualità a “La Marì” (stracciatella di Gioia del Colle, pomodori vesuviani “del piennolo”, olive taggiasche), per pizze il cui impasto ha conquistato il difficile palato dei forlivesi. «Ci hanno messo lo zampino anche i miei studi umanistici al Liceo linguistico -aggiunge Asirelli-, infatti le pizze portano i nomi di divinità, eroi ed eroine della tradizione classica, da Nausicaa a Cassandra a Gea. I personaggi del mito greco del resto mi sono così cari che li ho voluti avere addosso: sono i protagonisti dei miei tatuaggi, e su una gamba porto lo stesso Alessandro Magno con il suo Bucefalo». Concretezza e romanticismo: forse sono proprio queste le carte vincenti di un giovane che non si è fatto abbattere dalla distruzione di “La Marì d’Otello” dopo l’alluvione del 16 maggio 2023. Asirelli ha cercato così nuove strade e alleanze per portare avanti un lavoro volto anche alla valorizzazione e al presidio del centro storico, intenti condivisi da tanti esercenti, a cui cittadini e amministratori devono essere grati. Informazioni: 389 4451148.