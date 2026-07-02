Forlì, la nuova sfida di Renam Asirelli: la pizzeria “La Marì” è tornata in centro

Forlì
Taglio del nastro per “La Marì” in piazza XX Settembre
Taglio del nastro per “La Marì” in piazza XX Settembre

Un imprenditore curioso dei cambiamenti ma con solide radici nella tradizione di famiglia, e anche personale. Renam Asirelli, “figlio d’arte” nel campo della ristorazione, ha aperto qualche settimana fa in piazza XX Settembre a Forlì un nuovo locale, sempre dedicato alla bisnonna Maria, sia nel titolo che nello spirito. Dopo la “Marì d’Otello”, che gestiva col padre in viale Isonzo, e “La Marì” di viale Gramsci succeduta alla pizzeria di Casa Romagna, il dinamico Asirelli ha iniziato infatti una nuova avventura. Anzi due: un “La Marì” infatti aveva aperto i battenti già qualche tempo fa a Cesena vicino all’Ippodromo, ma con il socio Stefano Cimatti il trentacinquenne imprenditore forlivese ha pensato anche a un “La Marì di Forlì”. Il 1° luglio, il locale è stato inaugurato quindi con un solenne taglio del nastro dalla giunta e dal sindaco della città di San Mercuriale: Asirelli e Cimatti si riservano però un altro momento di festa insieme ai cittadini forlivesi a settembre, al ritorno dalle vacanze. Prodotti di qualità a “La Marì” (stracciatella di Gioia del Colle, pomodori vesuviani “del piennolo”, olive taggiasche), per pizze il cui impasto ha conquistato il difficile palato dei forlivesi. «Ci hanno messo lo zampino anche i miei studi umanistici al Liceo linguistico -aggiunge Asirelli-, infatti le pizze portano i nomi di divinità, eroi ed eroine della tradizione classica, da Nausicaa a Cassandra a Gea. I personaggi del mito greco del resto mi sono così cari che li ho voluti avere addosso: sono i protagonisti dei miei tatuaggi, e su una gamba porto lo stesso Alessandro Magno con il suo Bucefalo». Concretezza e romanticismo: forse sono proprio queste le carte vincenti di un giovane che non si è fatto abbattere dalla distruzione di “La Marì d’Otello” dopo l’alluvione del 16 maggio 2023. Asirelli ha cercato così nuove strade e alleanze per portare avanti un lavoro volto anche alla valorizzazione e al presidio del centro storico, intenti condivisi da tanti esercenti, a cui cittadini e amministratori devono essere grati. Informazioni: 389 4451148.

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