Forlì, la nuova mostra al San Domenico si intitola “Barocco: grande teatro delle idee” FOTOGALLERY

La Fondazione Cassa dei Risparmi con il Comune di Forlì propone con la nuova “Grande mostra” del Museo San Domenico del 2026 «una visione d’insieme della cultura del Barocco, del dibattito delle idee che lo generarono, dei protagonisti che gli diedero forma, dell’influsso delle committenze che ne favorirono lo sviluppo, della rappresentazione del potere che lo determinò». Usa queste parole Gianfranco Brunelli, coordinatore generale delle mostre ospitare dal 2005 al Museo civico di Forlì per introdurre la nuova esposizione, in programma nel 2026 dal titolo “Barocco: grande teatro delle idee” presentata a Milano Marittima. L’inaugurazione il 21 febbraio.