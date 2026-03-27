Forlì. La nuova ciclabile di via Lughese pronta entro la primavera 2027

Entro la primavera del prossimo anno sarà finita la pista ciclabile che completerà il collegamento con il quartiere di San Benedetto fino ad immettersi nella via Lughese. Un’opera che sarà realizzata grazie a un finanziamento complessivo di 1,9 milioni di euro. I prossimi due mesi serviranno per concludere la procedura espropriativa dei terreni interessati.

«La conferenza dei servizi - ha spiegato l’assessore Giuseppe Petetta durante la commissione consiliare di ieri - si è conclusa positivamente il 6 marzo. Si tratta di un’opera che è la continuazione di una ciclabile in parte già realizzata. Il cantiere sarà finanziato con risorse Pnrr per circa 450mila euro, 1,2 milioni di euro di risorse regionali e 300mila euro di fondi comunali».

La pista ciclabile correrà lungo via del Canale, collegando la frazione di Roncadello alla chiesa di San Benedetto in via Lunga fino a immettersi sulla via Lughese. Si tratta di una delle opere più importanti in materia di promozione della mobilità sostenibile e di rafforzamento della rete di collegamento tra i quartieri e il centro storico, inserita in una visione più ampia di sviluppo urbano che punta a rendere Forlì sempre più accessibile e percorribile in sicurezza anche per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. «Verosimilmente in un paio di mesi avremo il decreto di esproprio e potremo partire con il primo tratto dei lavori, che sono già stati affidati - ha spiegato Dario Pinzarrone, responsabile dell’unità progettazione infrastrutture stradali -. Parliamo dei primi 450 metri, finanziati con risorse Pnrr, che hanno già visto l’affidamento dei lavori a un operatore economico. Al momento la ciclabile arriva fino all’altezza dell’azienda Canonici e da giugno partirà il cantiere per arrivare sino al vivaio Dalla Pianta e Rossi».

L’obiettivo degli uffici tecnici del Comune è quello di procedere in continuità, bandendo e aggiudicando il cantiere per la realizzazione dell’ultimo tratto di ciclabile in tempo utile per completare l’opera entro la primavera del 2027. «Contiamo di avviare la gara del tratto finale fino alla via Lughese andando in continuità con i lavori», precisa Pinzarrone. Rimangono da realizzare circa 1.300 metri di percorso ciclabile che, sommati agli oltre 1.600 metri già completati, porteranno il tracciato a una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri.