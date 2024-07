Il capodanno dell’estate romagnola fa centro al suo debutto, circa 6mila persone si sono riversate in piazza Saffi per assistere al grande spettacolo che sul palco ha visto avvicendarsi l’orchestra di Mirko Casadei e i Boomdabash. Insomma, anche Forlì è entrata ufficialmente nel calendario degli eventi della Notte Rosa.

«Una scommessa vinta – afferma l’assessora ai grandi eventi, Andrea Cintorino –. E’ stata una grandissima soddisfazione, dopo mesi di lavoro insieme agli organizzatori che hanno voluto portare in città un importante appuntamento che solitamente coinvolge quasi esclusivamente la Riviera. Una sfida che, alla fine, si è dimostrata vincente tanto che non ci aspettavamo un riscontro così positivo al primo colpo. Migliaia di persone, in un venerdì sera di luglio, si sono lasciate trascinare dalla musica e dall’energia di Mirko Casadei e i Boomdabash nella nostra bellissima piazza Saffi. Una serata stupenda all’insegna del divertimento e senza problemi di ordine pubblico».

Il servizio completo sul Corriere domani in edicola