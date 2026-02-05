Forlì, la nevicata dell’Epifania è costata 150mila euro

La forte e imprevedibile nevicata dell’Epifania ha compromesso in maniera significativa il patrimonio arboreo della città di Forlì, rendendo necessari lavori di abbattimento, potatura, rimozione, movimentazione e smaltimento di numerose alberature.

Gli interventi sono stati realizzati in somma urgenza, con l’obiettivo di garantire il ripristino tempestivo delle condizioni di sicurezza e pubblica incolumità in tutto il territorio comunale.

“La spesa complessiva per l’esecuzione di questi lavori è di circa 150mila euro – ha spiegato oggi in commissione bilancio l’assessore, Vittorio Cicognani - trattandosi di un evento eccezionale, imprevedibile anche dal punto di vista dei possibili danni al patrimonio pubblico, non era prevista alcuna copertura in bilancio. Ecco perché, come è scritto in delibera, si rende necessario l’utilizzo di somme derivanti dal prelievo dal fondo di riserva.”