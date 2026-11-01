Forlì, la morte di Silvestrini, il ricordo di de Pascale e Barattoni

FORLIi’. «Un imprenditore attento al rapporto con il territorio e le comunità, figura di grande concretezza, ha portato la sua visione imprenditoriale nelle sfide professionali. Figura di primo piano dello sviluppo economico, culturale e sociale del territorio, ha saputo coniugare l’impegno con un sostegno concreto a realtà sociali, sanitarie, sportive e accademiche, sostenendo anche l’apertura dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna».

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, ricorda Giuseppe Silvestrini presidente di FA srl, la società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì-Ravenna, artefice della crescita del marchio Unieuro, colosso dell’elettronica di consumo, scomparso oggi a 85 anni.

«Per le sue capacità di tenere insieme innovazione e spirito imprenditoriale, Silvestrini è un riconosciuto protagonista dell’economia romagnola. A nome di tutta la Giunta e dell’intera comunità regionale», conclude de Pascale, «esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi cari».

«Apprendo con profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Giuseppe Silvestrini», scrive anche Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna. «Con lui perdiamo un protagonista autentico dell’economia romagnola, un imprenditore capace, tenace, lungimirante, che ha saputo coniugare successo imprenditoriale e attenzione generosa alla comunità. Alla guida dell’aeroporto Luigi Ridolfi, ha creduto fino in fondo nel valore strategico di questa infrastruttura a servizio di tutta la Romagna, accompagnandola con passione e senso di responsabilità in una fase decisiva del suo rilancio. Proprio a settembre abbiamo condiviso e firmato insieme il documento per la doppia intestazione dello scalo Forlì-Ravenna: un atto che testimonia la sua visione di un sistema Romagna unito, capace di fare squadra oltre i campanili, nell’interesse del territorio. Un’intesa costruita con dialogo e rispetto reciproco, di cui porterò sempre memoria. A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Ravenna, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai collaboratori di F.A. S.r.l. e a tutto il personale dell’aeroporto. Ci stringiamo con affetto attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore».