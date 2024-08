Forlì, la ministra Bernini ha visitato il carcere: “Pieno di veri professionisti, ma servono lavori strutturali” VIDEO

«Ho preso l’impegno di verificare quale sia lo stato dell’arte del nuovo carcere in costruzione perché mi sembra molto importante. Il carcere di Forlì è molto ben diretto, gestito ed organizzato sotto tutti i profili ma è una casa circondariale vecchia su cui bisogna lavorare in maniera strutturale». È questa la promessa fatta dal ministro Anna Maria Bernini ieri al termine della visita nella casa circondariale forlivese. Una struttura già conosciuta dall’esponente di governo che in passato ha lavorato proprio nella sede forlivese dell’Università. «Ho trovato un carcere molto ben organizzato – ha detto la ministra –. La direttrice, il personale di Polizia penitenziaria, tutte le persone che collaborano ad ogni livello educativo, formativo e di mediazione culturale sono dei veri professionisti. Bisogna considerare che il mondo del carcere non è un mondo a parte solo per chi vive privato della libertà ma anche per tutti coloro che vi lavorano e vi operano quindi la Polizia penitenziaria, i mediatori, gli educatori. Devo dire che il momento più importante è stato quello dell’incontro con tutti loro».