Forlì, la ministra Bernini alla cerimonia di ampliamento della residenza universitaria FOTOGALLERY

FORLI’. La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha preso parte oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’ampliamento della residenza universitaria forlivese EX ENAV (via Montaspro 97). I saluti istituzionali sono stati affidati a Patrizia Mondin, Direttrice dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO, Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Paglia, Assessore regionale alle politiche abitative, lavoro e politiche giovanili, Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì, Emanuele Menegatti, Presidente del Campus di Forlì. Ha concluso la Ministra Anna Maria Bernini. A seguire ci sono state una visita guidata e una illustrazione dei lavori di ristrutturazione a cura di Gian Luca Morini, Delegato per l’edilizia dell’Università di Bologna e Francesco Mancini, Dirigente dell’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

«Lo sforzo per aumentare il numero di posti letto a disposizione degli studenti è massimo – ha affermato la Ministra Anna Maria Bernini. - Il ministero ha messo a punto una seria e concreta politica sulle residenze universitarie, colmando le lentezze e inefficienze del passato. Oggi a Forlì raccogliamo i frutti di questo impegno. Ma non è un traguardo. Ogni inaugurazione ci dà la spinta a lavorare sempre di più, sempre meglio e sempre più velocemente. Assicurare un posto letto agli studenti significa garantire veramente il diritto allo studio».

«Con l’ampliamento della residenza universitaria ex ENAV – ha detto il Presidente di Campus Emanuele Menegatti - si aggiunge un nuovo importante tassello nel processo di sviluppo e crescita del Campus di Forlì dell’Alma Mater Studiorum. Un processo che, grazie al constante ed imprescindibile supporto della comunità locale, Comune di Forlì e Fondazione della Cassa di Risparmi di Forlì in primis, ha visto l’ampliamento della nostra offerta formativa andare di pari passo con l’espansione edilizia degli spazi per la didattica, ricerca e, appunto, residenzialità studentesca».

I locali dello studentato, di cui sono comproprietari Comune di Forlì e UNIBO, si trovano nello stesso stabile che ospita i Corsi di Ingegneria del Campus di Forlì e un tempo erano adibiti ad alloggi del personale ENAV. La residenza è stata acquistata da UNIBO e dal Comune di Forlì ricevendo un contributo ministeriale ex L. 338/2000 pari a 1.044.318,00 €. Per i lavori che si sono resi necessari per la realizzazione dei 64 posti letto del nuovo studentato sono stati spesi 421.831,00 € a cui si sommano i 187.592,00 € per l’acquisto dei nuovi arredi. La residenza, affidata in gestione ad ER.GO, dispone di 32 camere doppie distribuite su quattro piani per un totale di 64 posti letto, di cui otto attrezzati per accogliere studenti con disabilità. È presente una cucina comune ad ogni piano e un servizio di portierato notturno attivo dalle 19 alle 7. Al piano terra c’è la mensa universitaria ER.GO, aperta a pranzo dal lunedì al venerdì. Una porzione della sala mensa può essere utilizzata anche come spazio comune per attività di studio oppure ricreative.

L’inaugurazione del nuovo spazio è inserita in un più vasto panorama di inaugurazioni di studentati. A breve sarà completo il primo stralcio del nuovo studentato Baricentro in via San Giacomo a Bologna (35 posti letto in consegna su 57 totali), e una piccola struttura a Ozzano (4 posti letto). Il complessivo piano dei lavori prevede poi 382 posti letto al Lazzaretto a Bologna, dove il cantiere è già operativo. Nel mese di dicembre 2024 è stata bandita la gara per l’aggiudicazione di ulteriori lavori concernenti la realizzazione di 51 posti letto presso l’Osservanza di Imola mentre, a Bologna, è in fase di aggiudicazione la gara per la realizzazione di 89 posti letto da realizzare nel complesso di San Giuseppe Sposo. Tutto ciò reso possibile grazie alla costante collaborazione tra Regione ed Università.