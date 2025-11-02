Forlì, la messa dell’artista a San Mercuriale

La 62° edizione della Santa Messa dell’Artista andrà in scena domenica 2 novembre, alle 19, nella basilica di San Mercuriale. Organizzata da un comitato promotore presieduto da Gabriele Zelli e composto da Fausto Fiorentini, Matteo Mazzoni, Flavio e Valeriano Pioppelli, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vicario episcopale don Enrico Casadei Garofani, con l’assistenza del parroco del Centro Storico don Antonino Nicotra. Nel corso della Messa saranno ricordati gli artisti e gli esponenti della cultura di Forlì e del comprensorio, deceduti nel corso dell’ultimo anno: Vittorio (Victor) Benini (sassofonista), Patrizia Betti (promotrice culturale), Arrigo Casamurata (pittore - poeta), Romano Cicognani (fotografo d’arte), Maura de Bernart (storica - operatrice culturale), Angela Ellis (pittrice), Colomba Fabbri (scrittrice), Elisa Fiorini Barbarossa (pittrice), Giuliana Focaccia (musicista - insegnante), Andrea Gulmanelli (promotore culturale), Giacomo Marchioni, in arte “Problem” (musicista), Giancarlo Mazzoni (musicista), Giovanni Milanesi (musicista), Marcello Nucciarelli (scrittore), Vittorio Ragazzini (promotore culturale), Cesare Ricciotti (poeta), Maurizio Samorì (musicista), Roberto Prati (pittore), Ilario Santandrea (attore della Compagine di San Tomè), Giuseppe Saporetti (sassofonista), Gabriele (Lele) Toni (bassista) e Guido Turoni (promotore culturale). Saranno ricordati altresì il musicista Carlo Brighi (Zaclén) e il soprano Maria Farneti in occasione rispettivamente del 110° e 70° anniversario della morte, nonché Mario Vespignani (poeta), Luciano Foglietta (scrittore) e Enzo Bellini (artista) nel 10° anniversario della scomparsa. Il programma musicale vedrà l’esecuzione di brani di Paolo Bonaguri, Jean Sibelius, Lodovico Grossi, Michele Raffaelli, Cesar Frank, Mozart e Bach. Se le parti corali saranno affidate al Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, diretto da don Marino Tozzi, quelle musicali verranno eseguite dall’Orchestra della Fondazione “Angelo Masini”, in collaborazione con la Scuola “Messaggio Musicale Federico Mariotti”, diretta dal maestro Fausto Fiorentini.