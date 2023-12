Forlì, la mensa della scuola primaria insonorizzata gratis da “Norumore srl”

Inaugurata oggi l’insonorizzazione della mensa scolastica della scuola primaria Dante Alighieri di Forlì, cuore nevralgico del VI circolo, interamente realizzata a cura dell’impresa Norumore srl a titolo completamente gratuito. “Si tratta di un importante passo avanti nella creazione di ambienti più confortevoli e salubri per gli studenti, i docenti e tutto il personale che vive nell’ambiente scolastico gran parte della propria giornata produttiva” dichiara Michele Casadio che vanta un’esperienza ventennale nel settore e titolare e fondatore della società nata nel 2019 ”L’intervento eseguito nella mensa della Scuola primaria Dante Alighieri è stato eseguito proprio per migliorare il benessere di alunni e docenti, laddove il riverbero eccessivo generava disturbo e impediva la comprensione della parola. In pratica la fruizione dell’ambiente era limitata dal cosiddetto “eco”. Con la fornitura e posa di speciali pannelli fonoassorbenti è stato possibile ridurre il riverbero e migliorare tutti i parametri di qualità acustica”.

Norumore srl è un’azienda di Forlì specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi antirumore e antivibranti che vengono utilizzati nelle scuole, nei teatri e nei ristoranti. Grazie alla loro esperienza e competenza nel settore, sono stati in grado di intervenire nella mensa scolastica per migliorare le condizioni acustiche dell’ambiente e garantire un ambiente confortevole a tutti i bambini e non solo, che trascorrono i pasti nella mensa comune.